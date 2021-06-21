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Рецепт «турбоколбасы» придумал студент УрГАУ из Екатеринбурга

21 июня 2021, 04:53
Фото: 1Mediainvest.ru
Рецепт «турбоколбасы» из конины был придуман студентом 4 курса факультета биотехнологии и пищевой инженерии Аграрного университета Екатеринбурга.

Секрет производства «турбоколбасы» заключается в добавлении ацидофилина — молочного продукта, изготавливаемого сквашиванием пастеризованного коровьего молока с помощью некоторых особых бактерий: молочнокислый стрептококк, ацидофильная палочка, кефирные грибки.

По словам студента, придумавшего рецепт, биотехнологическая обработка ацидофилином, в котором мясо вымачивают двое суток, значительно улучает вкус, запах конины, а также другие показатели, что ощущается при дегустации новой продукции. Получению такого эффекта способствует ацидофильная палочка, сообщает Е1.

В производстве мяса ничего подобного ещё не практиковали. Благодаря изобретённому рецепту производство продукта из конины готовится 4-5 суток, а это быстрее обычного процесса раза в три.

Рецепт «турбоколбасы» тестировали в учебной лаборатории. Учёные УрГАУ рекомендуют использовать его в производстве.

Напомним, в 20219 году школьник из Екатеринбурга выиграл грант от Google на 15 тысяч долларов за изобретение аппарата, при помощи которого глухие и слабослышащие люди смогут выражать свои мысли.

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