Рецепт «турбоколбасы» придумал студент УрГАУ из Екатеринбурга

Секрет производства «турбоколбасы» заключается в добавлении ацидофилина — молочного продукта, изготавливаемого сквашиванием пастеризованного коровьего молока с помощью некоторых особых бактерий: молочнокислый стрептококк, ацидофильная палочка, кефирные грибки.
По словам студента, придумавшего рецепт, биотехнологическая обработка ацидофилином, в котором мясо вымачивают двое суток, значительно улучает вкус, запах конины, а также другие показатели, что ощущается при дегустации новой продукции. Получению такого эффекта способствует ацидофильная палочка, сообщает Е1.
В производстве мяса ничего подобного ещё не практиковали. Благодаря изобретённому рецепту производство продукта из конины готовится 4-5 суток, а это быстрее обычного процесса раза в три.
Рецепт «турбоколбасы» тестировали в учебной лаборатории. Учёные УрГАУ рекомендуют использовать его в производстве.
Напомним, в 20219 году школьник из Екатеринбурга выиграл грант от Google на 15 тысяч долларов за изобретение аппарата, при помощи которого глухие и слабослышащие люди смогут выражать свои мысли.