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100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 55 выпускников Свердловской области

22 июня 2021, 11:01
Фото: 1Mediainvest.ru
55 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проводился 3 и 4 июня.

Более 5 тысяч выпускников написали экзамен по русскому языку с хорошими результатами — работы были оценены выше 80 баллов.

Экзаменационная работа состояла из 27 заданий, включавшая в себя сочинение. Экзамен длился три с половиной часа. За время проведения ЕГЭ 12 участников удалили из аудитории за нарушения. Возможности пересдать экзамен в этом году у них не будет.

Напомним, в 2020 году 23% выпускников написали ЕГЭ по литературе выше 80 баллов, 30% сдали на высокие баллы географию, а 18% набрали более 80 баллов по информатике.

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#Экзамен#ЕГЭ#Выпускники#Свердловская область#Общество
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