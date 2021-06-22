100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 55 выпускников Свердловской области

Более 5 тысяч выпускников написали экзамен по русскому языку с хорошими результатами — работы были оценены выше 80 баллов.
Экзаменационная работа состояла из 27 заданий, включавшая в себя сочинение. Экзамен длился три с половиной часа. За время проведения ЕГЭ 12 участников удалили из аудитории за нарушения. Возможности пересдать экзамен в этом году у них не будет.
Напомним, в 2020 году 23% выпускников написали ЕГЭ по литературе выше 80 баллов, 30% сдали на высокие баллы географию, а 18% набрали более 80 баллов по информатике.