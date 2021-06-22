100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 55 выпускников Свердловской области

Экзаменационная работа состояла из 27 заданий, включавшая в себя сочинение. Экзамен длился три с половиной часа. За время проведения ЕГЭ 12 участников удалили из аудитории за нарушения. Возможности пересдать экзамен в этом году у них не будет.