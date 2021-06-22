Четверть свердловчан не пускают рабочих для проведения капремонта. Чем это грозит?

Летний период — это «горячее» время для проведения капитальных ремонтов домов. В этом году теплая погода наступила раньше, что позволило подрядчикам активно заниматься сезонными видами работ, такими как ремонт фасада, подвальных помещений и замена системы теплоснабжения. Однако иногда они сталкиваются с препятствиями.

Согласно статистике, порядка 25% жильцов не хотят пускать рабочих в свои квартиры для замены общедомовых коммуникаций — труб отопления, канализации и водоснабжения. В случае отказа собственники должны подписать акт о воспрепятствовании оказания услуг и/или выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества. После оформления такого документа ответственность за неотремонтированный участок ложится на собственника-отказника. Если порыв сети или какие-то другие аварии произойдут на этом участке, с большой долей вероятности суд примет решение полностью взыскать все убытки с «отказника». Именно поэтому собственникам следует очень обдуманно подходить к вопросу предоставления подрядчику доступа к общему имуществу, учитывая связанные с отказом в доступе риски,пояснили специалисты Фонда капитального ремонта. Фото: Региональный Фонд капремонта Кроме того, региональный оператор вправе перенести срок выполнения работ по капитальному ремонту на более поздний, если собственники или УК препятствуют своевременному проведению работ. Например, не допускают подрядчиков в помещения дома или к строительным конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию. Ранее, согласно ч. 4 ст. 168 Жилищного Кодекса РФ, для переноса сроков на более позний период были только два основания: запланированный вид работ по капитальному ремонту был проведен ранее, и при этом повторные работы в установленные Региональной программой сроки не требуются;

капитальный ремонт в доме, где открыт специальный счет, не был проведен в срок, установленный Регпрограммой. На сегодняшний день появилось третье основание — это недопуск подрядчика к ремонту общедомового имущества. Такие обстоятельства могут стоить собственникам переноса срока выполнения работ до момента устранения препятствий в его проведении. Фото: Региональный Фонд капремонта