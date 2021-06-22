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Грабитель с пистолетом напал на офис микрозаймов в Екатеринбурге

22 июня 2021, 08:45
Фото: 1mediainvest.ru
Мужчина с пистолетом напал на офис микрозаймов в Екатеринбурге. Он потребовал отдать ему деньги.

Нападавший связал сотрудницу офиса при помощи скотча и угрожал ей. Девушка испугалась и отдала грабителю чуть более девяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

После этого мужчина привязал скотчем женщину к стулу и сбежал с деньгами.

Инцидент произошел в начале апреля 2021 года. Нападавшим оказался 42-летний житель Березовского. Он обвиняется в разбое в крупном размере с применением оружия. На данный момент дело передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

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