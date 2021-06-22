К 14-летней падчерице приставал инвалид-олигофрен в Нижнем Тагиле

Мама девочки обратилась в правоохранительные органы, где рассказала о том, что её 36-летний муж трогал падчерицу за интимные места, «КП-Екатеринбург».
Мужчина работает в торговом центре «Кит» приёмосдатчиком товара. Когда его задержали, он признался в совершённом им деянии.
На мужчину было заведено Следственным комитетом уголовное дело по п. 1 ст. 135 «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».
Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас он находится на свободе, но под подпиской о невыезде.
Напомним, в апреле 2019 года был задержан бывший сотрудник МВД по подозрению в совершении развратных действий в отношении 12-летней девочки. 21 января 2020 года его приговорили к пяти годам колонии общего режима и ограничению свободы сроком на два года.