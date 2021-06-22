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Количество желающих привиться от коронавируса выросло в Нижнем Тагиле

22 июня 2021, 12:21
Фото: 1Mediainvest.ru
На прошлой неделе в Нижнем Тагиле выросло количество человек, желающих поставить прививку от коронавирусной инфекции. В пятницу, 18 июня, в поликлинику ЦГБ № 1 без предварительной записи пришли более 60 человек, каждому из них была поставлена вакцина.

Среди них была и главный врач инфекционной больницы Марина Холманских, которая отметила высокую организацию пункта вакцинации. По ее словам, на входе в поликлинику каждый пациент проходит термометрию и оговаривает цель посещения для разведения потоков.

Я пришла утром, в начале одиннадцатого часа. Очередь на вакцинацию была небольшая, несколько человек сидели на лавочках. После заполнения анкеты и осмотра у терапевта зашла в прививочный кабинет, где провела буквально секунд 15. Затем 30 минут я посидела в коридоре, чтобы в случае плохого самочувствия сразу обратиться к медикам за помощью. И, поняв, что со мной все хорошо, пошла домой. На выходе обработала руки антисептиком,рассказала TagilCity.ru Марина Холманских.

Главной причиной роста желающих привиться от коронавирусной инфекции глааврач ЦГБ № 1 Александр Павловских называл новый скачок заболеваемости и опасение тагильчан заразиться вирусом. По его словам, при возникновении очереди в прививочный кабинет, она отрабатывается в течение 20-30 минут. А в ближайшие дни для тех, кто хочет вакцинироваться или пройти диспансеризацию, в поликлинике будет организован отдельный вход.

Всего, по данным ЦГБ № 1, по состоянию на 21 июня вакцинировано от коронавирусной инфекции первым компонентом 12 120 жителей Дзержинского района, вторым компонентом, то есть полностью закончили вакцинацию — 9 787.

#ЦГБ №1#Вакцинация#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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