Количество желающих привиться от коронавируса выросло в Нижнем Тагиле

Я пришла утром, в начале одиннадцатого часа. Очередь на вакцинацию была небольшая, несколько человек сидели на лавочках. После заполнения анкеты и осмотра у терапевта зашла в прививочный кабинет, где провела буквально секунд 15. Затем 30 минут я посидела в коридоре, чтобы в случае плохого самочувствия сразу обратиться к медикам за помощью. И, поняв, что со мной все хорошо, пошла домой. На выходе обработала руки антисептиком,рассказала TagilCity.ru Марина Холманских.