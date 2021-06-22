Три эндоскопа за 10 миллионов рублей получит поликлиника № 3 Нижнего Тагила

На 10 миллионов рублей городская поликлиника № 3 Нижнего Тагила планирует закупить два гибких эндоскопа для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей, а также один видеоэндоскоп многоразоваго использования для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей.