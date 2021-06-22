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Выставка подлинников Леонардо да Винчи пройдёт в Екатеринбурге

22 июня 2021, 06:40
Фото: 1Mediainvest.ru
Подлинники Леонардо Да Винчи впервые в истории будут представлены в Екатеринбурге. Открытие выставки пройдёт 5 июля в 18:40 в Ельцин-центре. Её приурочили к международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2021. Страной-партнёром на ней будет Италия — родина именитого художника и изобретателя.

Почётный консул Италии Роберто Д’Агостино рассказал, что на выставке будут подлинники Леонардо да Винчи, которые хранились в Королевской библиотеке в Турине. Привезти произведения из Италии в Екатеринбург было сложно и очень дорого, однако всё же это сделать удалось, пишет «КП-Екатеринбург».

Данная выставка будет не единственным культурным событием, которое посвящено Италии в дни ИННОПРОМа.

Также на каждой площадке будут приниматься определённые правила, чтобы оградить гостей от коронавирусной инфекции.

Консул Италии отметил, что будут следить за количеством посетителей, составлять списки. Если на выставку будут приходить небольшие группы, их будут запускать разом, а если придут 150 человек сразу, то им придётся подождать.

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