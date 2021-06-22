Выставка подлинников Леонардо да Винчи пройдёт в Екатеринбурге

Почётный консул Италии Роберто Д’Агостино рассказал, что на выставке будут подлинники Леонардо да Винчи, которые хранились в Королевской библиотеке в Турине. Привезти произведения из Италии в Екатеринбург было сложно и очень дорого, однако всё же это сделать удалось, пишет «КП-Екатеринбург».