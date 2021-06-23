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250 тысяч рублей перечислила «банковским работникам» сотрудница ИК Нижнего Тагила

23 июня 2021, 05:59
Фото: 1Mediainvest.ru
64-летняя сотрудница одной из исправительных колоний Нижнего Тагила стала жертвой мошенников. Она перечислила на счета лже-сотрудников банка 250 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонила женщина и сообщила, что она сотрудник банка, а на клиентку оформили кредит по ее паспортным данным. Однако на какую именно сумму девушка не пояснила, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

После этого неизвестная переключила звонок на следующего «сотрудника банка» по имени Роман. Он объяснил, что с карты пытаются списать денежные средства. Женщина поверила и продолжила общение дальше.

Все время «менеджер банка» консультировал клиентку и давал инструкции. В результате она через приложение банка оформила кредит. Как только средства оказались на счете Роман попросил назвать код из смс-сообщения. После этого владелица карты получила сообщение, что с ее счета списано 99 тысяч рублей.

Мужчина отключился, но перезвонил вновь и снова попросил назвать коды. Через некоторое время с карты потерпевшей было списано еще 150 тысяч рублей. «Сотрудник банка» ее успокоил, сказав, что таким образом средства переводятся на банковскую ячейку, где останутся в безопасности. Когда все операции были завершены Роман перестал выходить на связь.

Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в середине июня 2021 года стало известно о том, что 68-летний екатеринбуржец перевел мошенникам более 200 тысяч рублей. Неизвестные предложили ему заняться торговлей газом и нефтью.

Свердловчанин хотел подзаработать на торговле газом и нефтью и нарвался на мошенников
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#ИК#Банки#Мошенничество#Нижний Тагил#Происшествия
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