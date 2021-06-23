250 тысяч рублей перечислила «банковским работникам» сотрудница ИК Нижнего Тагила

Мужчина отключился, но перезвонил вновь и снова попросил назвать коды. Через некоторое время с карты потерпевшей было списано еще 150 тысяч рублей. «Сотрудник банка» ее успокоил, сказав, что таким образом средства переводятся на банковскую ячейку, где останутся в безопасности. Когда все операции были завершены Роман перестал выходить на связь.