Из-за анонимки проверки прошли в «Екатеринбургском суворовском военном училище»

В открытом письме авторы критикуют начальника суворовского училища Юрия Затонацкого и жалуются на многочисленные нарушения закона, сообщает Е1.
Среди претензий, высказанных в открытом обращении, — злоупотребление полномочиями, вымогательство и легализация денежных средств, а также пьянство персонала и насильственные действия сексуального характера.
Как рассказал замначальника училища Алексей Кукарцев, анонимное письмо, которое подписано его именем, он не писал.
Нас уже проверила военная контрразведка, военная прокуратура, военно-следственное управление округа, комиссия штаба округа, трудовая инспекция и другие. Они написали в 11 ведомств и министерств РФ. Ни один факт не подтвердился, сообщил собеседник.
Сейчас полиция разыскивает тех, кто написал анонимку, чтобы привлечь их к ответственности за клевету.
По словам Кукарцева, провокация может быть связана с тем, что в скором времени начальнику училища предстоит продление контракта, но кто-то не хочет, чтобы его не переназначили.
О том, что факты, изложенные в открытом письме, не соответствуют действительности, подтвердили и в пресс-службе Центрального военного округа.