TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прячет от отца-француза: 10-летний мальчик разыскивается в Екатеринбурге

23 июня 2021, 07:43
Фото: 1Mediainvest.ru
10-летнего мальчика, имеющего отца-француза, объявили в розыск. Родители его развелись и не смогли договориться, кто будет воспитывать мальчика. Суд постановил отдать ребёнка отцу, но мать этого не захотела. В данный момент судебные приставы ищут ребёнка.

Родители мальчика, француз и уроженка Екатеринбурга, жили некоторое время во Франции. Когда мужчина и женщина подали на развод, они никак не смогли договориться, с кем останется сын, и затеяли судебный процесс, пишет «КП-Екатеринбург».

Свердловский областной суд решил, что ребёнка нужно отдать отцу, сообщают в пресс-службе судебных приставов.

Однако мать ребёнка отдавать сына отцу не стала. Судебные приставы вынуждены были объявить мальчика в розыск.

В Федеральной службе судебных приставов полагают, что мальчик может проживать с матерью в Екатеринбурге. Женщина ни от кого не скрывается, но где находится сын, она не говорит.

Напомним, в октябре 2019 года жительнице Нижнего Тагила удалось отсудить дочь у отца, с которым она сначала осталась после развода родителей согласно решению суда.

Материалы по теме
Россияне смогут быстрее разделить имущество при разводеОстается с матерью. Тагильчанка отсудила ребенка у мужа после громкого разводаРосстат: Свердловчане начали чаще разводиться
#Розыск#Судебные приставы#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25