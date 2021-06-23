Сломавший уральцу челюсть за переодевание плавок бизнесмен избежал тюрьмы

Напомним, в 2020 году потерпевший пришёл на реку Нейва, чтобы искупаться. После пребывания в воде он решил переодеть мокрые плавки, стоя за машиной, чтобы спрятаться от людей. Обвиняемый в это время ехал мимо. По словам нападавшего, якобы обнажённого мужчину увидели его несовершеннолетние дети, потому он и набросился на парня.