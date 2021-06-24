Битум разлился по проезжей части на улице Садоводов в Нижнем Тагиле

Водитель автомобиля «Тонар» допустил разлив битума во время движения автомобиля по улице Садоводов в Нижнем Тагиле днем 24 июня.
Как сообщают очевидцы, на Садоводов образовалась лужа высотой 5 — 10 сантиметров на всем протяжении дороги от Южного въезда. К месту инцидента подвозят щебень и блокируют лужу по краям, чтобы битум не разливался дальше.
В настоящее время от улицы Садоводов, 1 до дома № 15 образовалась лужа из битума. На данном участке сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения, рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.
По данным директора МУП «Тагилстрой» Игоря Васильева, сейчас ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов занимается «УБТ-Сервис».
Нефтепродукты разлились из-за поломки грузовика. Водитель пояснил, что ехал по этой дороге из Екатеринбурга. Куда он вез битум — это неизвестно, прокомментировал TagilCity.ru руководитель МУП «Тагилстрой».
Напомним, в январе 2021 года в Нижнем Тагиле определен перечень улиц, на которых летом 2021 года будет проводиться ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности будет обновлено 14 участков дорожного полотна на сумму свыше 600 миллионов рублей.