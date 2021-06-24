Битум разлился по проезжей части на улице Садоводов в Нижнем Тагиле

Напомним, в январе 2021 года в Нижнем Тагиле определен перечень улиц, на которых летом 2021 года будет проводиться ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности будет обновлено 14 участков дорожного полотна на сумму свыше 600 миллионов рублей.