Кадры тагильских больниц пополнят выпустившиеся из медколледжа 50 фельдшеров

Сегодня волнительный день для меня. Волнение не только перед аттестацией, но и перед началом трудовой деятельности. Быть медиком очень ответственно, ведь пациент тебе доверяет свое здоровье, а от твоих знаний и решений зависит человеческая жизнь. Всегда хотела помогать людям, вот это желание и привело меня в колледж,поделилась студентка Анастасия Румянцева.