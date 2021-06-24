Почти 200 случаев коронавируса за сутки выявлено в Свердловской области

В России за сутки зафиксировано 20 182 случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 8 598 и Московской области - 2 308, а также Санкт-Петербурге — 1143. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 5 388 695 россиян.