Тагильский коммунист Михаил Бояркин стал кандидатом в депутаты Госдумы РФ

Ранее Бояркин работал на двух градообразующих предприятиях города: АО ЕВРАЗ НТМК и НПК «Уралвагонзавод». Сейчас является начальником аммиачно-компрессорного участка ООО «Тагильское пиво», сообщает тагильское отделение КПРФ.
С 2010 года член партии КПРФ, а с мая 2018 года — первый секретарь Нижнетагильского местного отделения КПРФ.
В 2012 году Михаил Бояркин первый раз выдвинулся на выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва от партии КПРФ. В 2016 году принял участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. В 2017 году выдвинулся на выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва.
Также собеседники редакции TagilCity.ru считают, что Михаил Бояркин будет баллотироваться на выборы в ЗакСО по партийному списку.
Напомним, в Нижнем Тагиле на выборы в Законодательное собрание Свердловской области будут принимать участие как известные горожанам политики, так и люди без политического прошлого. В проекте TagilCity.ru можно ознакомиться с кандидатами и их публичными заявлениями, а также узнать о возможных кандидатах, которые еще не озвучили свои намерения баллотироваться, однако могли бы претендовать на те или иные позиции.