«Это уже вообще никуда не годится»: Евгения Куйвашева поразили цены на морковь

В «Ашане» самый недорогой овощ стоит 189 рублей за килограмм — это уже вообще никуда не годится. Ненормально, когда морковка дороже яблок,написал Куйвашев на своей личной странице в Instagram.
Он отметил, что на Урале непросто выращивать овощи, поскольку здесь «раз в четыре года бывает хорошая погода», а в остальное время регион переживает либо засухи, либо дожди и заморозки. Данный факт также сказывается на урожае.
Евгений Куйвашев отметил, что власти стараются сделать все возможное для того, чтобы оказать помощь свердловчанам.
В апреле 2021 года губернатор поручил увеличить объемы посева картофеля и других овощей. Ежегодно кабмин выделяет средства для покрытия части затрат производителей на посадку и приобретение семян, рассказал губернатор. Наряду с этим строятся дополнительные хранилища, а некоторые магазины снижают цены.
Кроме того, в мае 2021 года с торговыми сетями власти договорились о «заморозке» цен на ряд продовольственных продуктов.
Понимаю, что ценами сейчас многие обеспокоены. С торговыми сетями ведем переговоры. Определили с каждой «социальный перечень», в котором в среднем по 12 основных продуктов — молоко, хлеб, масло и т. д. Они обещают цены на них держать. Мы будем строго следить, говорил тогда Евгений Куйвашев.
Он отмечал, что перечень планируется расширить вдвое и провести работу с аграриями, так как при наличии у них каких-либо проблем сказывается на стоимости продуктов.
Напомним, 123 миллиона рублей выделено для стабилизации цен на продукты и развитие агропромышленного комплекса в Свердловской области. Данная мера позволит сдержать рост оптовых и розничных цен.