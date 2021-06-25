«Это уже вообще никуда не годится»: Евгения Куйвашева поразили цены на морковь

Понимаю, что ценами сейчас многие обеспокоены. С торговыми сетями ведем переговоры. Определили с каждой «социальный перечень», в котором в среднем по 12 основных продуктов — молоко, хлеб, масло и т. д. Они обещают цены на них держать. Мы будем строго следить, говорил тогда Евгений Куйвашев.