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«Это уже вообще никуда не годится»: Евгения Куйвашева поразили цены на морковь

25 июня 2021, 16:20
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал цены на морковь и картофель, которые сильно подорожали в магазинах.

В «Ашане» самый недорогой овощ стоит 189 рублей за килограмм — это уже вообще никуда не годится. Ненормально, когда морковка дороже яблок,написал Куйвашев на своей личной странице в Instagram.

Он отметил, что на Урале непросто выращивать овощи, поскольку здесь «раз в четыре года бывает хорошая погода», а в остальное время регион переживает либо засухи, либо дожди и заморозки. Данный факт также сказывается на урожае.

Евгений Куйвашев отметил, что власти стараются сделать все возможное для того, чтобы оказать помощь свердловчанам.

В апреле 2021 года губернатор поручил увеличить объемы посева картофеля и других овощей. Ежегодно кабмин выделяет средства для покрытия части затрат производителей на посадку и приобретение семян, рассказал губернатор. Наряду с этим строятся дополнительные хранилища, а некоторые магазины снижают цены.

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Кроме того, в мае 2021 года с торговыми сетями власти договорились о «заморозке» цен на ряд продовольственных продуктов.

Понимаю, что ценами сейчас многие обеспокоены. С торговыми сетями ведем переговоры. Определили с каждой «социальный перечень», в котором в среднем по 12 основных продуктов — молоко, хлеб, масло и т. д. Они обещают цены на них держать. Мы будем строго следить, говорил тогда Евгений Куйвашев.

Он отмечал, что перечень планируется расширить вдвое и провести работу с аграриями, так как при наличии у них каких-либо проблем сказывается на стоимости продуктов.

Напомним, 123 миллиона рублей выделено для стабилизации цен на продукты и развитие агропромышленного комплекса в Свердловской области. Данная мера позволит сдержать рост оптовых и розничных цен.

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#Овощи#Цены#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Общество
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