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Из-за гроз, ливней и града штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

25 июня 2021, 03:27
Фото: pixabay.com
Из-за надвигающихся гроз и ливней в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на пятницу 25 июня.

О непогоде и возможных нарушениях в работе транспорта, дорожных служб и энергообъектов свердловчан предупреждает региональное МЧС.

По данным метеорологических служб, 25 и 26 июня в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Температура воздуха в предстоящие выходные дни установится на отметке +25 градусов в дневные часы и +17 градусов ночью.

Спасатели рекомендуют жителям принять меры безопасности и отказаться от дальних поездок и походов.

Напомним, предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях объявлено на четыре дня в Нижнем Тагиле. Смог продержится до вечера 28 июня.

Смог окутает Нижний Тагил на четыре дня
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