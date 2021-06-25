Кнуты, пряники и закон. Как принуждают россиян к вакцинации от COVID-19

Виктория Павлова
Рабочим одного из крупных предприятий обещали отменить отпуска за отказ от вакцинации, а «Мосгазе» пригрозили лишением премий, а в некоторых случаях работодатели и вовсе грозятся оставить людей без работы.
Лучшие традиции директивного управления государством проявляются во всей красе: одних только законов и указов недостаточно. Любая инициатива должна «спускаться» вниз по иерархической лестнице, непосредственно на предприятия и к их сотрудникам. Методика проста и отработана уже на проведении выборов и важных государственных праздниках. Если предприниматель хочет работать спокойно и не дергаться из-за лишних прокурорских проверок и от других органов, то он должен обеспечивать явку сотрудников на митинги, выборы и другие мероприятия, за счет которых создается образ благополучия. Вот так и появляются абсурдные перегибы, которые с ног на голову поставят любую идею.
В случае с коронавирусом ситуация становится более напряженной, так как и работодатели не заинтересованы в выпадении сотрудников из процесса, надолго отправляясь на больничный. «Новые известия» обсудили с экспертами и попытались разобраться, откуда появляются такие перекосы, что с ними делать и к каким еще «кнутам» готовиться.
Принуждение к вакцинации по закону
Несмотря на то, что противникам вакцинации от коронавируса не нравится эта затея, но принуждение не противоречит законам и Конституции. Об этом говорят даже профессиональные юристы. Адвокат и партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай подтверждает, что даже отказ от плановой госпитализации непривитых, может быть законно обоснованным.
По ее словам, программа государственных гарантий оказания медицинской помощи регулируется Постановлением Правительства РФ на определенный срок.
В условиях ЧС и/или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, Правительство РФ вправе установить особенности реализации базовой программы обязательного медицинского страхования, говорит Екатерина.
А врач, исполнительный директор Фонда по борьбе с инсультом ОРБИ, невролог Александр Комаров указывает на то, что антиковидные меры достаточно мягкие и всем известные. А про остальные нам и вовсе неизвестно.
Он утверждает, что остановка плановой госпитализации непривитых не является ограничивающим фактором.
Это нормально, мы же не берем в детский сад ребёнка, непривитого от полиомиелита, кори или дифтерии? В чем разница? И подобная практика не нова, говорит врач.
Он порекомендовал взглянуть на приказ Депздрава, в котором сказано, что пациенты без противокоревых антител или не имеющие прививку ЖКВ не допускаются до плановой медицинской помощи. При этом их могут госпитализировать даже для обследования и диагностики. Но коронавируса это не касается.
Другими словами, правительство базу для принудительной заботы о здоровье граждан подготовило, а реализовываются возможности и обязанности всеми по разному.
Кнут и пряник для сотрудников российских компаний
Некоторые компании пошли иным путем и предлагают «пряник» своим сотрудникам. Кому-то небольшой, а для кого-то широкоформатный, но все же это метод поощрения. Например, АвтоВАЗ выплачивает сотрудникам по 1,5 тысячи рублей, Russia Today — 57,5 тысячи рублей тем, кто успеет поставить прививку до 10 июля. Новосибирский завод полупроводниковых приборов готов заплатить по 4 тысячи рублей, а сотрудникам «Азбуки вкуса» дают оплачиваемый выходной в дни прививки. Однако такое происходит в основном в тех отраслях, где за работников высокая конкуренция. Остальным же предпочтительнее метод кнута. Особенно это касается градообразующих предприятий.
О принуждении к вакцинации впервые стали слышны сообщения еще прошлой зимой. Прививаться обязывали только сотрудников медицинских и образовательных организаций, а также сферы соцобслуживания. Но уже тогда, например, РЖД планировала за 3-4 месяца вакцинировать всех сотрудников своих медучреждений и транспортной сети. Чаще всего к подобной практике прибегали компании нефтегазового сектора, у которых большая часть сотрудников работают вахтовым методом. Да еще и с угрозами. Люди жаловались. Например, «Сургутнефтегаз» грозился лишением премий за отказ от прививки. В некоторых случаях даже угрожали уволить, а сотрудники жаловались губернаторам.
В тюменских и свердловских точках продаж сети «Мегамарт» на сотрудников обещали переложить штрафы за недостаточный уровень вакцинации, лишив их премий. Также отличился и Мосгаз, хотя вахтовых рабочих там нет. Руководство пообещало уволить отказников еще в январе 2021 года. Даже уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подтверждала, что происходит дискриминация непривитых сотрудников. При этом инициатива исходила от самих работодателей. «Норникель» никто не обязывал законодательно прививать рабочих.
Получается, что закон на стороне простых рабочих лишь формально. Роструд уже не раз заявлял, что за отказ от вакцинации нельзя лишать премий, отказывать в отпуске по графику и так далее. При этом отстранить от работы без сохранения зарплаты при наличии обязанности иметь прививку — можно, а вот заставить людей работать бесплатно — нет. Однако кого волнует закон, если даже сами чиновники его нарушают? Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что все непривитые чиновники будут переведены на удаленку, а также лишены премий и стимулирующих выплат. Подобные меры применяются и в мэрии Краснодара.
В результате складывается впечатление, что у предпринимателей имеется полная свобода действий и в данном случае они способны пойти на все.
Что случилось с работодателями: они обнаглели или загнаны в угол?
Но есть и другая сторона. Бизнес тоже не всегда может свободно принимать решения. По словам общественного уполномоченного по вопросам охраны труда Москвы Дмитрия Порочкина, причиной всему является палочная система и отсутствие мотивации для бизнеса.
Например, работодатель может получить штраф за то, что не отправил сотрудника на вакцинацию.
Почему не пойти другим путем и не замотивировать предпринимателей к тому, чтобы они отправляли сотрудников на вакцинацию? Почему-то для населения у нас разыгрываются квартиры, машины, деньги, а для бизнеса — только палка. Если, например, бизнес привил 100% сотрудников, то дайте льготу по налогам, по отчислениям в ФСС, в ФОМС, говорит Порочкин.
Президент «Лиги защиты пациентов», член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Саверский считает, что власти нередко перегибают палку и предпринимателям стоило бы в этом случае отстаивать собственные интересы.
Чем дальше, тем больше придется платить
Страхи, полное непонимание, обязанность выполнения плана — чиновники могут иметь массу причин для повышения ответственности граждан за собственное здоровье. Однако депутат, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов утверждает, что дальнейшая практика распространения «кнута» не пойдет.
При этом разговоры о персональной ответственности не утихают и происходит это на разных уровнях. Заммэра Москвы Анастасия Ракова предлагала сделать для тех, кто не следит за собственным здоровьем, материальную ответственность. А РПЦ и вовсе настаивают на выведении абортов из системы ОМС. Врачи считают, что денежная мотивация хорошо стимулирует к заботе о здоровье. А Александр Комаров выступает за введение прямых налогов на медицину.
Он говорит, что НДФЛ взимается независимо от того, соблюдается ли предпринимателем здоровый образ жизни, заботится ли он о своем здоровье, занимается ли спортом. Он платит в любом случае. Пациенту все равно на свое здоровье и он говорит, что медицина бесплатная. А такая она потому, что работодатели вынуждены платить за сотрудников независимо от их образа жизни. Неплохой пример, по мнению врача, подает ОСАГО, которое предполагает повышающие коэффициенты на безопасное вождение. То же самое нужно и в медицинском страховании, считает эксперт.
Коронавирус создал мощную базу для пересмотра отношения к здоровью людей и их работодателей. Очевидно, что все более популярным становится тренд на то, что за отказ следить за своим здоровьем граждане будут нести большую ответственность и, скорее всего, материальную. Вопрос только в том, насколько сильно будет перегнута палка в попытках объяснить важность заботы о здоровье, а также как твердо будут стоять предприниматели и граждане на своем, чтобы забота о здоровье не стала дополнительным источником пополнения госказны.