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Лиса с детенышами поселилась на электрической подстанции в Екатеринбурге

25 июня 2021, 14:28
Фото: pixabay
Семейство лис поселилось на электрической подстанции в районе Широкой Речки. Животное, гуляющее вместе с детенышами по объекту под напряжением, заметили сотрудники.

Мы не хотели их беспокоить, чтобы от испуга они не забрались внутрь объекта,отметили в «Россети Урала».

Для того, чтобы понять, как решить проблему, энергетики поговорили с доктором биологических наук. По словам директора Института экологии растений и животных УрО РАН Михаила Головатина, для того, чтобы лисы не приходили в город, нужно не оставлять пищевые отбросы и не подкармливать зверей. Также лис можно отпугнуть, устроив некомфортную обстановку.

Если лисы занорились где-то, нужно закрыть отверстие с двух сторон, подержать их там сутки, потом открыть, и самка уведет детенышей в другое безопасное место,подчеркнул Михаил Головатин.

В результате в компании приняли решение создать искусственный шум. Из-за этого животные покинули подстанцию.

Напомним, в мае стало известно, что в окрестностях Екатеринбурга впервые замечена редкая птица из Красной книги. Редкого орла-скопу увидели над Шарташом.

Редкая птица из Красной книги впервые замечена в окрестностях Екатеринбурга
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#Животное#Екатеринбург#Электричество#Лиса#Новости УрФО#Общество
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