Новые автомобили получат две больницы Нижнего Тагила

Начальная стоимость контракта составляет 46,7 миллиона рублей.
Это должны быть легковые автомобили с пятью посадочными местами механической коробкой передач, а багажник — удобным, чтобы туда можно было уложить медицинские изделия.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 1 июля. Поставлен новый транспорт должен не позднее, чем через 90 дней после того, как будет подписан контракт. Остальные автомобили будут распределены по 35 больницам региона.
Напомним, в апреле департамент госзакупок Свердловской области уже проводил конкурс на приобретение 112 легковых автомобилей. Стоимость контракта составляла 97,7 миллиона рублей. Тогд для больниц покупались «семейные» машины на семь мест.