РЭО вложит деньги в 13 проектов по обращению с ТКО в регионах

По словам главы ППК РЭО Дениса Буцаева, уже в 2021 г. Российский экологический оператор поддержит более 10 проектов в 11 субъектах России. Ввод самих объектов в эксплуатацию произойдет в 2022-2023 гг. “Выкуп облигаций является востребованным рынком инструмента поддержки, позволяющим сформировать комфортные условия для участия в проектах, как со стороны частных инвесторов, так и со стороны финансовых предприятий, а также ППК РЭО как института развития”, - подчеркнул Буцаев.