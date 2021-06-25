Выездной личный приём граждан руководителем СК пройдёт в Нижнем Тагиле

Также будут приниматься обращения относительно проведения проверок и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, обращения о расследовании уголовных дел относительно действий медработников, о невыплатах заработной платы и о преступлениях, совершённых лицами, не достигших 18-летнего возраста. Кроме того, принимают обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России.