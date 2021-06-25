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Выездной личный приём граждан руководителем СК пройдёт в Нижнем Тагиле

25 июня 2021, 13:53
Фото: 1Mediainvest.ru
Выездной личный приём граждан проведёт руководитель следственного управления СК РФ по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Вячеславович Богинский. Приём пройдёт 1 июля 2021 года в Нижнем Тагиле.

Во время приёма свердловчане смогут обращаться по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, сообщает прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

Также будут приниматься обращения относительно проведения проверок и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, обращения о расследовании уголовных дел относительно действий медработников, о невыплатах заработной платы и о преступлениях, совершённых лицами, не достигших 18-летнего возраста. Кроме того, принимают обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России.

Гражданам, которые желают прийти на приём, нужно иметь при себе паспорт, заявление, в котором изложена тема обращения, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами и органами местного самоуправления.

В Нижнем Тагиле приём пройдёт с 13:00 до 14:00 по адресу: улица Папанина, 23.

Напомним, в 2020 году Минприроды приостановил личный приём граждан в связи с пандемией коронавируса. По всем вопросам им было рекомендовано обращаться в письменной форме.

Минприроды Свердловской области приостановило личный прием граждан из-за коронавируса
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#СК РФ#Прием граждан#Общество#Нижний Тагил#Верхняя и Нижняя Салда
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