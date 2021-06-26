Фермер из села Южаково: для дойки — роботы, для души — орловские рысаки

Крестьянско-фермерское хозяйство Зиннуровой, где он исполнительный директор, — одно из крупнейших в области: 1100 гектаров сельхозугодий, несколько сотен голов коров и молодняка. По традиции в КФХ Зиннуровой первыми из сельхозпредприятий Горноуральского городского округа заканчивают сев и начинают заготовку кормов для сытной зимовки скота. Причём в приоритете качественные грубые корма, которые хорошо сохраняются в плёночной упаковке. Надои стабильно высокие, одни из самых высоких в Горноуральском городском округе: нынешним летом они в среднем около 20 килограммов от каждой фуражной коровы.