Фермер из села Южаково: для дойки — роботы, для души — орловские рысаки

Крестьянско-фермерское хозяйство Зиннуровой, где он исполнительный директор, — одно из крупнейших в области: 1100 гектаров сельхозугодий, несколько сотен голов коров и молодняка. По традиции в КФХ Зиннуровой первыми из сельхозпредприятий Горноуральского городского округа заканчивают сев и начинают заготовку кормов для сытной зимовки скота. Причём в приоритете качественные грубые корма, которые хорошо сохраняются в плёночной упаковке. Надои стабильно высокие, одни из самых высоких в Горноуральском городском округе: нынешним летом они в среднем около 20 килограммов от каждой фуражной коровы.
А были времена, когда надои на Южаковской ферме были в разы меньшими, их животноводы с горечью называли «козьими». Тогда, в 90-е годы, сельское хозяйство душил диспаритет цен, многие хозяйства оказались нерентабельными. Трудные времена пережил и Южаковский совхоз, где директором был Галимьян Зиннуров. На остатках совхоза было создано КФХ Зиннуровой.
Поголовье скота в крестьянско-фермерском хозяйстве стабилизировалось, перестало сокращаться. Началась битва за надои. Их поднимали, улучшая кормовую базу, молочное стадо, проводя в хозяйстве техническое перевооружение и реконструкцию фермы.
На радикальные шаги нужна была решимость, сила воли. Вот, например, о роботах-доярах в районе знали, понимали, что за ними будущее. Но… брать кредит не решались. Зиннуров решился. И это оказалось не авантюрой, а экономически верно просчитанным шагом.
Помню, как увидел это голландское чудо на Южаковской ферме: корова на вольном выгуле подошла к роботу — автоматизированному животноводческому комплексу — зашла в него, где весь процесс от подмывания вымени до дойки проходил без доярки или, по-современному, оператора машинного доения. Оставалось лишь контролировать процесс, следить по монитору компьютера за необходимыми параметрами от доения до содержания в молоке жира, белка и так далее.
Улучшая стадо, в хозяйстве стали закупать тёлок голштинской породы. Обновилась сельхозтехника. Только за последние годы приобретены зерносушилка, импортный трактор с навесным оборудованием, зерноуборочный комбайн «Полесье».
В общем, делал Зиннуров всё возможное для развития хозяйства. Сам же не шиковал, ездил по полям на старенькой «Ниве» и квадроцикле. Вот только для души были не механизированные лошадиные силы, а чистопородных орловских рысаков и русских рысистых.
Страсть у Галимьяна к лошадям с детства. В многодетной семье Зиннуровых в селе Татарская Караболка в Челябинской области держали рабочих лошадей. Как и многие сельские дети, он ухаживал за ними. Не угасла страсть после службы в армии, учебы в сельхозинституте, где получил профессию зооинженера, работы после распределения в Ирбитском районе.
Реально же мечта о рысаках материализовалась в селе Южаково Горноуральского городского округа. Страсть не погасил даже пожар, погибшие в огне племенные лошади. Всё приходилось, как говорится, начинать с нуля.
Недёшево стоило приобретение новых племенных лошадей, кормление, лечение, уход за ними. А ещё орловских рысаков и русских рысистых, которых в хозяйстве два десятка, тренировать надо. Ежедневно они должны пробегать несколько километров.
Поначалу Галимьян сам тренировал лошадей. Несколько лет назад в хозяйстве появился мастер–наездник Дмитрий Кривозубов, которому нынче помогает Антон Чистяков. Конечно, фермеру стало полегче. Не без гордости показывает гостям он множество кубков, завоёванных на бегах. Их география различна: от Горноуральского городского округа до Кургана, Челябинска, Тамбова, Тюмени и других городов России.
Одним из самых дорогих для сердца подарков на очередной День рождения стали победы, два кубка, завоёванные в Алапаевске. На очереди у Зиннурова бега «Большой уральский круг», которые запланированы на 27 июня в Тюмени. Удачи на этих соревнованиях, Галимьян Галимарданович!