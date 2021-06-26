Из законодательства РФ следует, что в общей сложности существуют три формы управления многоквартирным домом (МКД).
Непосредственное управление многоквартирным домом
Смотря с точки зрения структуры, данный способ считается наиболее простым, однако при этом он — самый сложный по самому управлению. Это связано с тем, что непосредственное управление выбирается исключительно в том случае, если в доме находится не более 30 квартир. Получается, выбирая данный способ, собственники своими силами отвечают за ремонт и содержание дома, а также предоставление коммунальных услуг. Из этого следует, что никто не понесет какое-либо наказание в случае нарушения при проживании в данном строении.
Управление многоквартирным домом товариществом жильцов
В строении, где выбран данный тип управления, около двух раз в год жильцы путем голосования выбирают председателя и членов правления дома. Председатель становится полностью ответственным за все мероприятия, которые проводятся в доме. В его обязанности входит устранение нарушений, выявленных жильцами. Стоит отметить, что создание ТСЖ возможно в любом МКД или нескольких домах. Однако во втором случае это реально лишь при условии того, что постройки соединены общими коммуникациями.
Управление управляющей организацией (УО)
Данная форма управления домами встречается наиболее часто. Все потому, что способ является комфортным одновременно по нескольким причинам. Во-первых, УК объединяет любое количество жилых домов, которые расположены на различной территории. Во-вторых, коммерческая организация является формой управления. Она создана с целью получения прибыли. Это значит, что заработную плату сотрудников определяют не жители, а исключительно директор организации. В-третьих, УО имеет право заключать договоры управления не только с домом, но и с ТСЖ или ЖСК целиком. Однако данный вариант должны выбрать сами собственники.
Важно отметить, что жилищный кодекс не дает возможность менять УК, руководствуясь одним желанием. Присутствуют ограничения, которые нужно знать для того, чтобы выбрать способ смены УК.
Основные способы смены УК:
Последний способ также имеет преимущество. В том случае, если новая компания вызовет разочарование жильцов, ее возможно поменять. Для этого нужно провести одно собрание правления ТСЖ. Соответствующий пункт также должен быть предусмотрен в уставе товарищества.
Для того, чтобы жильцы не смогли оспорить выбор новой УК, общее собрание необходимо провести грамотно. В первую очередь, рекомендуется выстроить собственную аргументацию. Нужно быть готовым к тому, что с соседями придется спорить и отстаивать свою позицию. В связи с этим, не будет лишним провести подготовительную работу:
Также рекомендуется отыскать единомышленников. Если существует старший по дому, либо активная группа жильцов, стоит обсудить с ними проблемы управляющей компании.
Соберите доказательства
Изучив нужную документацию, доступным языком составьте перечень нарушений, а также приложите доказательства того, что управляющая компания не надлежавшим образом выполняет свои функции. Данная доказательная база поможет убедить соседей в вашей точке зрения.
Предупредите о своих планах других жильцов
Рекомендуется вывесить объявление в подъезде. На нем излагаются проблемы, а также указываются контакты для связи. Как вариант — написать в группу дома в социальных сетях, либо в общий чат жильцов. Если таковых не имеется — создать своими силами. Можно обойти квартиры и переговорить с соседями. Для того, чтобы избежать ошибок, необходимо перед проведением собрания изучить договор управления со старой УК, а также разработать повестку собрания.
До того, как собрание начнется, необходимо зарегистрировать пришедших. Для этого каждый участник предоставляет паспорт и документы на квартиру. Также для составления протокола требуется информация не только о пришедших жильцах, но и о том, какой долей в общем имуществе они владеют. В случае, если собрание посетил не сам собственник, а его представитель, необходимо запросить доверенность.
На собрании должны быть выбраны председательствующий, секретарь собрания и те, кто подсчитают голоса. В обязанности председательствующего входит поднимать на голосовании актуальные вопросы, а также отвечать жильцам по повестке дня. Секретарь же фиксирует результаты. Он следит за формальной составляющей вопроса во время собрания.
Проголосовать можно исключительно по вопросам, написанным в сообщении о собрании. Запрещается ставить новые вопросы и принимать решение по ним. Во время очного собрания голосование проходит любым возможным способом — поднимание руки или бросание в урну заполненных бюллетеней. При заочной форме жильцы должны принести заполненные бюллетени в то место, которое определялось в уведомлении. Жильцы, голосовавшие либо в очной форме, либо в заочной форме, заполняют одинаковый Бланк Решения. Желательно вести реестр выдачи бланков.
Уведомление о результатах общего собрания размещается не позднее, чем через десять дней. Также, в течение того же времени, копия протокола собрания высылается в действующую УК.
В том случае, если жители дома выбрали способ управления, за пять рабочих дней уполномоченное лицо направляет уведомление в старую управляющую компанию, а также органы государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.
В уведомлении присутствует наименование организации, которую жильцы выбрали в качестве новой компании, и ее адрес.
Отмечается, что свыше половины жильцов МКД должны поставить свою подпись в договоре управления. В случае невыполнения данного действия, договор нельзя считать заключенным.
Из-за того, что обычно собрать жильцов бывает непросто, рекомендуется прямо во время собрания подписать договор управления.
Разберем, какие пункты должны быть указаны в договоре управления:
После того, как собрание было проведено, протокол собрания составлен, а договор управления подписан, новая УК подает заявление в орган государственного жилищного надзора. Это делается для того, чтобы в лицензию управляющей компании были внесены изменения. Обычно, они вносятся за десять рабочих дней. В новую управляющую организацию деньги отправляются тогда, когда дом был включен в лицензию новой УО. Данные сведения можно без труда проверить — органы ГЖН размещают их на своем сайте.
Рекомендуется выбирать управляющую компании по нескольким критериям, которые в последствие учитываются в совокупности:
По Жилищному Кодексу РФ, при изменении УК задолженности, которые накопились ранее, распределяются двумя разными способами: