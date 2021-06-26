Пошлые сообщения клиентам спа-салона писал водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге

Руководителем спа-салона на имя представителя контроля качества «Яндекса» было направлено заявление с требованиями разобраться в случившемся. После разбирательства сервис «Яндекс.Такси» признал поведение водителя недопустимым с жестким нарушением прав. Он был уволен. В качестве компенсации за произошедшее представителю салона выдали промокод на 200 рублей, которые можно потратить на следующий заказ.