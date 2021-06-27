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Екатеринбурженка стала единственной пассажиркой международного рейса

27 июня 2021, 13:27
Фото: anna__gratia в Instagram
Жительница Екатеринбурга Анна летела из Антальи в аэропорт Кольцово и оказалась единственной пассажиркой рейса в «Боинге» на 500 мест. Об этом девушка рассказала на своей личной странице в Instagram.

По словам Анны, она случайно узнала, что вылет из Антальи был перенесен на два часа раньше назначенного времени, и поэтому успела приехать в аэропорт. Анна час ждала у назначенного гейта, но никто к ней не присоединился. После этого девушка подошла к нужному выходу. Попав на борт, она узнала, что больше данным рейсом никто не летит.

Огромный «трехкомнатный» самолет, и я в нем одна. 12 человек экипажа в шоке! Я тоже. Ко мне подошли три человека из персонала, чтобы познакомиться,рассказала Анна.

Она отметила, что билет с багажом стоил три тысяч рублей. Стюардессы рассказали девушке, что рейс состоялся для того, чтобы самолет не простаивал, а людей на нем нет, потому что перелеты между Россией и Турцией возобновились за день до этого. Анна стала единственной пассажиркой, поскольку с 2020 года живет в Турции.

В результате девушка долетела до Кольцова, где для нее открыли таможенный пункт.

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#Екатеринбург#Аэропорт «Кольцово»#Турция#Самолет#Кольцово#Новости УрФО#Общество
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