Екатеринбурженка стала единственной пассажиркой международного рейса

Она отметила, что билет с багажом стоил три тысяч рублей. Стюардессы рассказали девушке, что рейс состоялся для того, чтобы самолет не простаивал, а людей на нем нет, потому что перелеты между Россией и Турцией возобновились за день до этого. Анна стала единственной пассажиркой, поскольку с 2020 года живет в Турции.