Пьяный мужчина вызвал катафалк к дверям бара в центре Нижнего Тагила

На вопросы сотрудников бара ни водитель машины, ни гость ответы не дали. При этом водитель заехал на пешеходный тротуар и встал у главного входа заведения, а «директор» забрал у него ключи и вызвал второй катафалк, который также встал напротив главного входа. Он не реагировал на замечания сотрудников и не отдавал водителям ключи от машин. В результате было принято решение позвонить в ГАИ.