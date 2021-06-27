Татьяна Минеева рассказала о пунктах вакцинации для трудовых мигрантов

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов справедливо отметил, что иностранцы, работающие в Москве, также должны пройти вакцинацию. Они широко представлены не только на стройках или на производстве, но и в сфере услуг. По мнению Миронова, только после массовой вакцинации мигрантов можно будет вести предметный разговор о сроках, установленных главным санитарным врачом столицы для получения нужного коллективного иммунитета.