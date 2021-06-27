Татьяна Минеева рассказала о пунктах вакцинации для трудовых мигрантов

Минеева отметила, что просьба вакцинировать сотрудников-иностранцев исходила именно от предпринимателей, имеющих производственные предприятия и работающих в сфере услуг, пишет newsnn.ru. Она подчеркнула, что благодаря налаженным коммуникациям бизнеса и столичной администрации нет «белых полей» в вопросах вакцинации. Правительство столицы охотно идет навстречу, делится информацией и отвечает на возникающие вопросы.
Напомним, главный санитарный врач Москвы обязал бизнесменов, работающих в сфере услуг, а также некоторые госструктуры вакцинировать 60% сотрудников. Речь идет о магазинах, кафе и ресторанах, предприятиях оказывающих коммунальные услуги, салонах красоты, спортивных центрах, кинотеатрах, концертных залах и так далее. Помимо этого необходимо массово прививать медиков, сотрудников сферы образования, представителей соцслужб. Если работа предполагает большое количество контактов с другими людьми, то сотрудник должен быть вакцинирован. Тем самым он обезопасит и себя, и окружающих.
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов справедливо отметил, что иностранцы, работающие в Москве, также должны пройти вакцинацию. Они широко представлены не только на стройках или на производстве, но и в сфере услуг. По мнению Миронова, только после массовой вакцинации мигрантов можно будет вести предметный разговор о сроках, установленных главным санитарным врачом столицы для получения нужного коллективного иммунитета.
В свою очередь, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов заявил, что «бизнес, безусловно, всецело поддержит такой подход». Предприниматели понимают, что без массовой вакцинации сотрудников работа торговых и других точек, а также производственных предприятий может остановиться.
Отмечается, что правительство Москвы берет на себя основную часть организации процесса массовой вакцинации сотрудников. От руководства предприятий требуется только своевременно подать необходимую документацию. Титов выразил надежду на то, что предприниматели не будут тянуть с подачей документов, так как проволочки могут стоить очень дорого. К тому же, это означает попадание под штрафные санкции.
Минеева, в свою очередь, отметила сознательность предпринимателей столицы в вопросе противоковидных прививок. Многие из них еще в январе текущего года начали предоставлять сотрудникам отгулы, чтобы те могли вакцинироваться без спешки.
«Все понимают, что защита здоровья и превентивные меры - ключевая вещь на повестке. Бизнес, переживший ограничения в прошлом году, не желает повторения. Уверена, что компании, в которых большинство или все сотрудники вакцинированы, смогут работать дальше. В конце концов, важно соизмерять выбор с общечеловеческим благом. Ключевая задача сегодня - избежать роста заболеваемости», – подчеркнула Минеева.