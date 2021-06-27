«Защита» онлайн-банка обошлась тагильчанке в 350 тысяч рублей

Позвонивший представился сотрудником службы безопасности и заявил, что личный кабинет пострадавшей был взломан и неизвестные оформили от её имени кредит в 300 тысяч рублей. Чтобы вернуть доступ в свой личный кабинет и отменить последнее действие, мошенник предложил тагильчанке пройти верификацию в системе. Ничего не подозревающая женщина согласилась, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Затем последовали вопросы о семье, месте работе. Данные вопросы, как объяснил лже-сотрудник, необходимы для удостоверения личности женщины. Затем потерпевшую попросили выполнить голосовую команду и произнести «Отмена операции», и поделиться паролями, которые пришли в смс сообщениях. После выполнения данных действий, разговор прекратился.
Следующий звонок поступил уже от девушки, которая заявила, что отменить выдачу кредита не удалось, поэтому, чтобы не потерять деньги, необходимо спешно снять их в банкомате и перевести финансы на резервный счёт, что и сделала тагильчанка, произведя 25 переводов на неизвестные номера мобильных телефонов, который диктовала собеседница.
На данный момент в отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Жертвы мошенников регулярно обращаются в полицию Нижнего Тагила, заявляя о хищении средств с карточек. Число пострадавших не уменьшается даже несмотря на постоянные предупреждения и профилактическую работу спецслужб.
Напомним, что полиция поделилась с жителями города о самых популярных уловках мошенников, чтобы предостеречь граждан от нежелательного контакта с ними.