«Защита» онлайн-банка обошлась тагильчанке в 350 тысяч рублей

Позвонивший представился сотрудником службы безопасности и заявил, что личный кабинет пострадавшей был взломан и неизвестные оформили от её имени кредит в 300 тысяч рублей. Чтобы вернуть доступ в свой личный кабинет и отменить последнее действие, мошенник предложил тагильчанке пройти верификацию в системе. Ничего не подозревающая женщина согласилась, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».