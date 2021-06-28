Мошенница уговорила пенсионеров взять кредиты на 4 миллиона в Екатеринбурге

Женщина, ехавшая за рулём, предложила свою помощь: оформить кредит в банке, где у неё работает приятельница, к примеру, на 300 тысяч, из которых 130 тысяч пассажирка берёт себе, остальные отдаёт новой знакомой, а она их приумножает. Также мошенница пообещала заработок около 30 тысяч рублей в месяц. В кредите женщине отказали, но перед этим она рассказала своим подругам о возможности получить деньги.