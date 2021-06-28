Скончался бывший заместитель главы Екатеринбурга Лев Погребняков

Лев Погребняков прибыл в Свердловск из Астрахани в 1960 году. С 1992 года он работал заместителем главы администрации Екатеринбурга, а с 1995 по 2002 год заместителем мэра. Он работал над программами развития товарного рынка, общественного транспорта, сноса ветхого жилья и строительства нового.