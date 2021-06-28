Татьяна Минеева рассказала о победе в деле об отмене штрафа в 90 млн рублей

По словам Татьяны Минеевой, штраф такого размера привел бы к закрытию гостиницы, тем более что в постпандемийный период для сферы гостиничного бизнеса в целом настали не самые прибыльные времена. Выяснилось, что отель сам следил за качеством воды и проводил проверки, в ходе которых выяснилось, что запрещенных веществ не обнаружено. При этом данные исследования проводили сторонние независимые лаборатории.