Зарыбление свердловских водоемов будет проводиться после ремонтов мостов и дорог

В водоем может быть запущена рыба на любой стадии роста. Для зарыбления могут быть использованы: мальки, сеголетки, годовики, взрослые особи. В Нижнем Тагиле процесс зарыбления пройдет на Черноисточинском пруду после очистных работ. Там две буферные перекачивающие станции откачивают массу из воды. В пруд будет выпущено 380 тысяч мальков пеляди.