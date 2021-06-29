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Дегтярев выбил из центра дополнительные дозы вакцины от коронавируса

29 июня 2021, 11:20
Фото: фрагмент видео
Минздрав России по просьбе главы Хабаровского края Михаила Дегтярева поставил в регион 68 тысяч доз российской вакцины от коронавируса. Благодаря этому была возобновлена вакцинация населения, которую ранее приостановили на несколько дней.

По словам главврача хабаровской городской поликлиники № 16 Максима Горелова, новая партия препарата позволит им и другим больницам региона спокойно работать по крайней мере месяц. Об этом сообщает prokhab.ru.

Отмечается, что 28-29 июня в Хабаровск из Москвы было доставлено 68 тысяч доз вакцины «Спутник V». Все препараты будут распределены между больницами региона.

“Мы восстановили в полном объеме вакцинацию в мобильном пункте, расположенном в арене «Ерофей». Спрос огромный. Около 300 человек к нам приходит в день”, – сообщила главврач хабаровской городской поликлиники № 11 Ольга Костина. Она также отметила, что вакцинацией все чаще интересуется молодежь.

За все время в Хабаровский край пришло почти 230 тысяч доз вакцины от коронавируса. Более 153 тысяч человек уже сделали первую прививку, а оба этапа вакцинации прошло почти 119 тысяч. В среднем ежедневно в регионе прививаются три тысячи человек.

#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Общество
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