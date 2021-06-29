Дегтярев выбил из центра дополнительные дозы вакцины от коронавируса

За все время в Хабаровский край пришло почти 230 тысяч доз вакцины от коронавируса. Более 153 тысяч человек уже сделали первую прививку, а оба этапа вакцинации прошло почти 119 тысяч. В среднем ежедневно в регионе прививаются три тысячи человек.