На «мертвые» реки пожаловался уральский рыбак Владимиру Путину

Напомним, к Владимиру Путину обратилась и еще одна жительница Серова. Она пожаловалась на вредные выбросы от лесопилок. По ее словам, жители города уже обращались к мэру города. Власти обещали в 2019 году помочь, приобрели фотоловушки и заверяли, что пожаров не будет. В 2020 году количество пожаров снизилось, но уже в 2021 они вспыхивали не менее 5 раз.