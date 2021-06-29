На «мертвые» реки пожаловался уральский рыбак Владимиру Путину

Мужчина рассказывает, что посетил недавно реку Шегультан и обнаружил, что в реке отсутствует рыба. Он назвал речку «мертвой», как и ту, что располагается на Сосьве ниже по течению в месте впадения Шегультана.
И что теперь удивляться, что у нас рыбалка плохая — рыбы нет. Да что там рыбалка. У нас люди больные, дети уже рождаются больными, если мы пьем эту воду, а мы пьем эту воду. Мертвую, отравленную воду, в которой даже пиявок нет, пишет Алексей.
Рыбак является активистом, выступающим против загрязнения рек на севере региона. Он писал обращения местным и областным властям, а также в прокуратуру. Сам Трубин заявил, что после отправки им письменного вопроса, ему перезвонили и попросили записать видеообращение.
Напомним, к Владимиру Путину обратилась и еще одна жительница Серова. Она пожаловалась на вредные выбросы от лесопилок. По ее словам, жители города уже обращались к мэру города. Власти обещали в 2019 году помочь, приобрели фотоловушки и заверяли, что пожаров не будет. В 2020 году количество пожаров снизилось, но уже в 2021 они вспыхивали не менее 5 раз.