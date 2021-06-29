Передвижные салоны связи появятся в России

На данный момент сеть в небольших населенных пунктах активно развивается. Абоненты в них пользуются качественной связью, но нет в шаговой доступности салона МегаФон. Мобильный же офис может перемещаться между населенными пунктами, где нет салонов связи. Планируется, что на каждой локации такие магазины будут проводить по несколько недель.