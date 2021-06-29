Передвижные салоны связи появятся в России

Компания планирует запустить несколько десятков таких магазинов, сообщает пресс-служба МегаФона.
На данный момент сеть в небольших населенных пунктах активно развивается. Абоненты в них пользуются качественной связью, но нет в шаговой доступности салона МегаФон. Мобильный же офис может перемещаться между населенными пунктами, где нет салонов связи. Планируется, что на каждой локации такие магазины будут проводить по несколько недель.
По словам коммерческого директора компании Влада Вольфсона, на данный момент покупатели могут оформить заказ через интернет-магазин с доставкой в любое удобное место, а услуги подключать и отключать удаленно. Все же некоторым клиентам требуется личная консультация специалиста. А новый формат работы позволяет удовлетворить эту потребность.
Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона,отмечает Влад Вольфсон.
В каждом из таких магазинов представлено более 200 моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. В салонах будут оформляться заказы и доставка из интернет-магазина. Таким образом клиенты получат максимально широкий спектр услуг. Тут же будут консультировать специалисты компании, можно купить сим-карту и получить другие услуги. Перечень услуг будет определяться в зависимости от потребностей клиентов.
Мобильный магазин имеет площадь 10 квадратных метров. В нем использованы самые энергоэффективные решения в части освещения, системы охлаждения, отопления и оргтехники.
Пилотный проект был запущен в Краснодарском крае. Первой остановкой стала станица Елизаветинская. Ее население составляет около 25 тысяч человек. Магазин стал популярным среди туристов и местных жителей. Это подтверждается и высоким количеством подключений новых абонентов, сравнимым с традиционной розницей. Чаще всего клиенты приобретают сим-карты, аксессуары и смартфоны.