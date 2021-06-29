«Умные недели» пройдут в российских регионах

До конца августа 2021 года такие встречи планируется провести более чем в 60 регионах страны.
В рамках «Умных недель» уже прошли более 150 выступлений в 21 регионе России — это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Белгородская, Курская, Калининградская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Томская, Кемеровская, Архангельская, Ярославская области, Краснодарский край, Карелия, Крым, Татарстан, Дагестан, Чувашия, Алтайский край. С 28 июня по 3 июля просветительский марафон планируется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях.
По словам генерального директора общества Максима Древаля, за несколько недель до старта лекторы посетили 41 город России.
Это более 400 часов максимально полезного и эффективного контента. Всего до конца лета «Умные недели» посетят еще 40 регионов России,говорит Максим Древаль.
В программу «Умных недель» входит широкий спектр тем. Например, в Чебоксарах ведущий профессор Национального исследовательского университета ИТМО Екатерина Скорб рассказала об экспериментальной химии — инфохимии. Она изучает возможность записи и хранения данных на молекулярном уровне.
В историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону выступили профессиональный географ и путешественник, руководителя команды «Градусы открытия» Сергей Пищулов и тревэл-журналист Тимур Юсупов.
В Старом Осколе Юрий Летучий, танцор, хореограф-постановщик, победитель проекта «Танцы на ТНТ», провел танцевальный мастер-класс и рассказал ребятам, как сделать любимое хобби делом своей жизни.
Выступления лекторов проходят на разных площадках — в музее Мирового океана в Калининграде, детском лагере под Анапой и так далее.
Когда и где будут проходить «Умные недели» можно узнать на официальных страница Российского общества «Знание» в социальных сетях.