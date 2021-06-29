TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Умные недели» пройдут в российских регионах

29 июня 2021, 11:37
Фото: российское общество "Знание"
Новый просветительский проект «Умные недели» запущен в июне 2021 года Российским обществом «Знание». В ходе него известные эксперты, ученые, предприниматели и деятели искусства будут проводить различные встречи по всем регионам России.

До конца августа 2021 года такие встречи планируется провести более чем в 60 регионах страны.

В рамках «Умных недель» уже прошли более 150 выступлений в 21 регионе России — это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Белгородская, Курская, Калининградская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Томская, Кемеровская, Архангельская, Ярославская области, Краснодарский край, Карелия, Крым, Татарстан, Дагестан, Чувашия, Алтайский край. С 28 июня по 3 июля просветительский марафон планируется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях.

По словам генерального директора общества Максима Древаля, за несколько недель до старта лекторы посетили 41 город России.

Это более 400 часов максимально полезного и эффективного контента. Всего до конца лета «Умные недели» посетят еще 40 регионов России,говорит Максим Древаль.

Фото: российское общество "Знание"

В программу «Умных недель» входит широкий спектр тем. Например, в Чебоксарах ведущий профессор Национального исследовательского университета ИТМО Екатерина Скорб рассказала об экспериментальной химии — инфохимии. Она изучает возможность записи и хранения данных на молекулярном уровне.

В историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону выступили профессиональный географ и путешественник, руководителя команды «Градусы открытия» Сергей Пищулов и тревэл-журналист Тимур Юсупов.

В Старом Осколе Юрий Летучий, танцор, хореограф-постановщик, победитель проекта «Танцы на ТНТ», провел танцевальный мастер-класс и рассказал ребятам, как сделать любимое хобби делом своей жизни.

Выступления лекторов проходят на разных площадках — в музее Мирового океана в Калининграде, детском лагере под Анапой и так далее.

Когда и где будут проходить «Умные недели» можно узнать на официальных страница Российского общества «Знание» в социальных сетях.

#Знания#Лекции#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25