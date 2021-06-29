«Умные недели» пройдут в российских регионах

В рамках «Умных недель» уже прошли более 150 выступлений в 21 регионе России — это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Белгородская, Курская, Калининградская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Томская, Кемеровская, Архангельская, Ярославская области, Краснодарский край, Карелия, Крым, Татарстан, Дагестан, Чувашия, Алтайский край. С 28 июня по 3 июля просветительский марафон планируется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях.