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Уральскому спортсмену присвоено звание «Заслуженный тренер России» посмертно

29 июня 2021, 05:01
Фото: 1mediainvest.ru
Уральскому тренеру по боксу Александру Новикову присвоено звание «Заслуженный тренер России» посмертно. Ему 21 июня 2021 года исполнилось бы 65 лет.

В 2019 году тренер получил помещение в 500 квадратных метров в Каменске-Уральском, а в 2020 году ему вручили сертификат на 13,5 миллиона рублей. На эти средства планировалось оснастить будущую школу бокса. Однако до ее открытия тренер не дожил. В октябре 2020 года ее открыла его дочь Ольга Кочеткова. Школа была названа в честь тренера, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Звание «Заслуженный тренер России» впервые присваивается посмертно.

Николаев Александр Фёдорович воспитал много чемпионов России и Европы по боксу. Одним из знаменитых воспитанников является боксёр Александр Беспутин, который в 2019 году завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, сообщили в Свердловской федерации бокса.

#Звание#Тренер#Свердловская область#Каменск-Уральский#Спорт
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