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8 способов обмана в барах Нижнего Тагила: откровения бывшего официанта

30 июня 2021, 14:28
Фото: pixabay.com
Тагильчане любят посещать заведения, в которых достаточно сделать заказ, а обслуживание стола ложится на плечи персонала. Однако не всегда сотрудникам ресторанов и баров можно доверять. Бывший работник одного из заведений рассказал TagilCity.ru 8 способов, как тагильские официанты обманывают гостей.

1. Недоливают или подменяют алкоголь

Официанты недоливают алкоголь в бокалы: бокал вина — это 250 мл, на глаз не определить, что недолито 10-20 мл, если использовать этот фокус в течение рабочего дня, то к концу дня можно продать пару бокалов мимо кассы и отложить в карман вырученные от них средства, избежав недостачи. Если напиток со льдом, то недолив очень трудно заметить, так как уровень жидкости в бокале кажется выше.

Также в баре существуют два вида алкоголя: для продажи и для коктейлей. Естественно, гости об этом не знают, а бармены и официанты активно пользуются. Например, виски для коктейлей дешевле, но имеет насыщенный вкус обожженной дубовой бочки, что и позволяет работникам заведений осуществлять данную махинацию.

Совет: алкоголь в барах лучше пить из шотов, потому что объем каждой рюмки составляет 50 мл. Если хочется коктейль или напиток в большом бокале — лучше присутствовать при его создании, тогда барменам обмануть вас точно не получится.

Фото: pixabay.com

2. Включают в счет блюда, которые вы не заказывали

Для больших компании гостей официанты часто ленятся создавать индивидуальные чеки, убеждая посетителей расплатиться по общему счету. Чаще всего, под конец вечера компания не будет подробно разбираться, кто сколько съел и выпил, и заплатит по чеку. На это и расчет — можно легко добавить столу пару-тройку позиций.

Чтобы избежать такой ситуации, советуем уточнять при заказе, что вашей компании необходим именно раздельный счет.

Фото: pixabay.com

3. Оставляют разницу от суммы депозита себе

Сумма депозита не возвращается, но если гость ее не успел растратить за вечер — она достается официанту. В баре, котором работал корреспондент TagilCity.ru, депозит за стол составлял шесть тысяч рублей. Добросовестный сотрудник должен осведомлять гостя, что разница в счете не возвращается. Однако к таким относятся не все: многие официанты намеренно не предупреждают о сумме, оставшейся на счету посетителя, чтобы нажиться на этом.

В такой ситуации достаточно уточнить у официанта, какая сумма от оставленного депозита растрачена, тогда вы будете знать, сколько денег осталось в вашем распоряжении.

Фото: pixabay.com

4. Официанты подают не весь заказ

Наборы с алкогольными коктейлями заказываются очень часто, а вот напитки гостю подаются по очередности. Выпивший половину такого набора гость уже не помнит, что он заказывал, а что нет, все ли ему принесли. Официанты могут заявить, что все заказанное было подано, сэкономив для заведения пару позиций из меню, либо продав их мимо кассы для личной выгоды.

В случае, если ваш выбор пал на набор алкогольных напитков, попросите официанта подать весь заказ сразу, чтобы все желанные вами напитки до вас точно дошли.

Фото: pixabay.com

5. Официанты берут больше денег, чем нужно

Иногда гости в баре достигают такого состояния, что не могут и самостоятельно встать. Этим персонал тоже очень любит пользоваться: нетрезвые клиенты не в силах разобрать, что там написано в позициях счета, и отдают свой кошелек официанту, чтобы он отсчитал нужную сумму, в надежде на его добросовестность, а официанты забирают на пару тысяч больше — с запасом на чаевые.

Советуем не доверять сотрудникам заведения свой кошелек и расплачиваться самостоятельно.

Фото: pixabay.com

6. Официанты выигрывают деньги у гостей

Заработать на госте можно и без обмана. Бармены часто предлагают гостям попробовать себя в различных испытаниях. Например, игра на скорость. Суть игры заключается в том, что сотрудник кладет перед клиентом три рюмки с водкой, а перед собой три бокала объемом 0,5 с пивом. Правила игры просты: кто выпьет первый, тот и победил, но есть два условия — нельзя браться за следующий бокал, пока соперник не выпьет предыдущий и самое важное — нельзя трогать бокалы оппонента. Благодаря этим условиям и побеждает бармен. Выпив один бокал, накрывает им последнюю рюмку соперника, а по правилам нельзя трогать чужой бокал, как мы помним. Такая игра осуществляется на деньги, что и считается прибылью для сотрудников общепита.

Не соглашайтесь на предложения сотрудников заведений сыграть с ними на деньги, даже если условия игры показались вам очень выгодными.

Фото: pixabay.com

7. Продают полпорции по цене целой

Большинство ресторанов и баров пользуются одной системой оформления заказов, которая позволяет заносить в счет не только целое блюдо, но и полпорции. Опытные официанты пользуются и этой возможностью: когда потребитель приходит в заведение в первый раз, до него вполне может не дойти половина его заказа. А вот стоимость продукта остается неизменной. Таким образом, официант зарабатывает 50% от цены блюда.

Сверяйте объем поданного блюда с заявленным и проверяйте чек.

Фото: pixabay.com

8. Не выносят сдачу, оставляя ее себе

Официанты намеренно делают вид, что забыли, и на протяжении длительного времени не выносят гостям сдачу после расчета. Кто-то из клиентов проявляет настойчивость и дожидается сдачу, либо подходит к другим сотрудникам, чтобы напомнить о себе. А некоторые клиенты нетерпеливы: махнув рукой, покидают заведение, — сдача достается официанту.

Советуем поторопить официанта, если он долго не выносит сдачу, чтобы точно получить свою сдачу. Чаевые — это не обязанность, а выбор.

Фото: pixabay.com
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