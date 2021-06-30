8 способов обмана в барах Нижнего Тагила: откровения бывшего официанта

Заработать на госте можно и без обмана. Бармены часто предлагают гостям попробовать себя в различных испытаниях. Например, игра на скорость. Суть игры заключается в том, что сотрудник кладет перед клиентом три рюмки с водкой, а перед собой три бокала объемом 0,5 с пивом. Правила игры просты: кто выпьет первый, тот и победил, но есть два условия — нельзя браться за следующий бокал, пока соперник не выпьет предыдущий и самое важное — нельзя трогать бокалы оппонента. Благодаря этим условиям и побеждает бармен. Выпив один бокал, накрывает им последнюю рюмку соперника, а по правилам нельзя трогать чужой бокал, как мы помним. Такая игра осуществляется на деньги, что и считается прибылью для сотрудников общепита.