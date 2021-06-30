tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2021, 10:39

Published 30 июня 2021, 10:39

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Кубок Гагарина приехал в Нижний Тагил

30 июня 2021, 10:39
Кубок Гагарина привез в Нижний Тагил воспитанник спортшколы «Спутник» Семен Чистяков, выступающий за ХК «Авангард».

Во дворце ледового спорта по Ленинградскому проспекту 30 июня на всеобщее обозрение будет выставлен главный трофей континентальной хоккейной лиги — кубок Гагарина, сообщает ИА «Все новости».

Товарищеский матч между командами ветеранов «Спутника» и клубом «Огнеборец» состоится в этот же день в 17.00. После матча в 18.30 можно будет сфотографироваться с хоккейным трофеем и поучаствовать в автограф-сессии.

Напомним, 20-летний Павел Дорофеев из Нижнего Тагила заключил контракт с командой НХЛ «Вегас Голден Найтс». По контракту тагильчанин станет членом «Хендерсон Сильвер Найтс» (резервной команды «Вегас Голден Найтс») и будет играть в Американской хоккейной лиге.

Материалы по теме
Непомнящий – о допинге в шахматах: Наверняка что-то такое можно придуматьФутболист Эриксен обратился к фанатам после остановки сердцаЧерчесов, Дзюба и Миранчук — самые обсуждаемые в сборной России на ЧЕ
#Спорт#Нижний Тагил#Хоккей#Матч#Кубок#Хоккейная лига#Дворец ледового спорта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика