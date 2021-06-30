Путин: «При наличии медотвода требовать вакцинацию от COVID-19 и увольнять незаконно»

Во время прямой линии с Путиным житель Москвы обратился к нему с вопросом. Он рассказал, что его жена работает в школе, и у нее давнее хроническое заболевание из-за которого она не может привиться от коронавируса. Однако, несмотря на медотвод, директор требует от нее предоставить документ о вакцинации до 15 июля, иначе грозит увольнением.