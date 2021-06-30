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Posted 30 июня 2021, 09:49

Published 30 июня 2021, 09:49

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Путин: «При наличии медотвода требовать вакцинацию от COVID-19 и увольнять незаконно»

30 июня 2021, 09:49
Сюжет
Коронавирус
О незаконности принудительной вакцинации в случае медотвода заявил президент России Владимир Путин.

Во время прямой линии с Путиным житель Москвы обратился к нему с вопросом. Он рассказал, что его жена работает в школе, и у нее давнее хроническое заболевание из-за которого она не может привиться от коронавируса. Однако, несмотря на медотвод, директор требует от нее предоставить документ о вакцинации до 15 июля, иначе грозит увольнением.

Это незаконно. Если директор школы не знает об этом, надеюсь, она услышит, заявил президент.

Напомним, Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию населения. Однако отметил, что вакцинация имеет смысл, а сам он привился препаратом «Спутник V».

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#Коронавирус#Владимир Путин#Здоровье#Прямая линия#Вакцинация
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