Грозы и ливни после аномальной жары обрушатся на Свердловскую область

Posted 1 июля 2021, 12:18
Published 1 июля 2021, 12:18
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Ливни, грозы с градом и сильным порывистым ветром придут на Средний Урал в первые дни июля. По прогнозам синоптиков 2, 3 и 4 июля в регионе местами пройдут сильные дожди. А к выходным похолодает до 20 градусов.
В региональном МЧС объявили штормовое предупреждение. По их данным в ближайшие дни в отдельных районах порывы ветра при грозах будут достигать до 27 метров в секунду.
По долгосрочным прогнозам метеорологических служб, распогодится к середине следующей недели.
Напомним, 30 июня 2021 года температура воздуха достигла рекордного максимума в Екатеринбурге — столбики термометров превысили отметку +32 °С. До этого самый жаркий день с температурой +34,6 °С был в 1954 году.