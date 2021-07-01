tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2021, 12:18

Published 1 июля 2021, 12:18

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Грозы и ливни после аномальной жары обрушатся на Свердловскую область

1 июля 2021, 12:18
На Свердловскую область надвигается непогода. Штормовое предупреждение на 2 и 3 июля объявили в областном МЧС.

Ливни, грозы с градом и сильным порывистым ветром придут на Средний Урал в первые дни июля. По прогнозам синоптиков 2, 3 и 4 июля в регионе местами пройдут сильные дожди. А к выходным похолодает до 20 градусов.

В региональном МЧС объявили штормовое предупреждение. По их данным в ближайшие дни в отдельных районах порывы ветра при грозах будут достигать до 27 метров в секунду.

По долгосрочным прогнозам метеорологических служб, распогодится к середине следующей недели.

Напомним, 30 июня 2021 года температура воздуха достигла рекордного максимума в Екатеринбурге — столбики термометров превысили отметку +32 °С. До этого самый жаркий день с температурой +34,6 °С был в 1954 году.

#Общество#Свердловская область#Здоровье#Погода#Град#Гроза#Ветер#Штормовое предупреждение#Непогода#Ливни
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика