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Posted 1 июля 2021, 11:00

Published 1 июля 2021, 11:00

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Ввести режим ЧС из-за жары просят фермеры у властей Свердловской области

1 июля 2021, 11:00
Уральские фермеры попросили власти ввести режим чрезвычайной ситуации из-за жары и засухи. Таким образом они рассчитывают получить финансовую помощь от государства.

По словам замглавы Союза фермеров и крестьянских хозяйств Алексея Бондарева, при режиме ЧС фермеры смогут получить субсидии из федерального бюджета. Такая помощь доступна хозяйствам, которые пострадали из-за неблагоприятных природных условий. Он отметил, что сезон очень сложный.

Это позволит нам сохранить меры поддержки, которые уже запланированы в виде технических субсидий, субсидий на молоко, цитирует Бондарева Znak.

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин пояснил, что это компетенция областного правительства. Он попросил собрать обращения и передать их.

Напомним, в Свердловской области установилась аномальная жара. 30 июня в Екатеринбурге был побит температурный рекорд — 37°С. Последний раз температура +34,6°С была зафиксирована в 1954 году.

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#Общество#Свердловская область#Жара#Фермеры#Засуха
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