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Posted 2 июля 2021, 07:44

Published 2 июля 2021, 07:44

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Уральцы выиграли первый этап «Шёлкового пути-2021» в Омске

2 июля 2021, 07:44
Ралли-рейд «Шёлковый путь-2021» начался в Омске. В спортивном мероприятии участвуют свердловчане Сергей Карякин и Антон Власюк — победители рейда в 2018-2019 годах.

Высокий уровень подготовки Карякин и Власюк показали уже во время первого этапа. Участок соревнований небольшой — всего 87 километров, однако даже на таком расстоянии спортсмены из Свердловской области продемонстрировали хорошую скорость и заняли в своей категории первое место, пишет «Областная газета».

То, что в самом начале казалось практически невозможным, все-таки получилось. Положительное решение об участии нашего экипажа в ралли «Шёлковый путь» пришло тогда, когда многие команды уже собирали вещи для выезда на гонку,сообщает в своём Instagram Сергей Карякин.

Второе время представил итальянец Евгенио Амос. Он отстал от Карякина на 5 минут 27 секунд. На третьем оказался россиянин Евгений Фрезоргер. В зачёте Т4 («багги») принял участие житель Америки Остин Джонс — серебряный призёр «Дакара-2021». У него был показан пятый результат с отставанием в 7 минут и 2 секунды.

Теперь участникам необходимо одолеть 583 километра лиазона и достичь Новосибирска, где экипажи стартуют на втором этапе. Всего в гонке 10 этапов. Они пройдут на территориях России и Монголии. Финиш гонки пройдёт 11 июля 2021 года в Улан-Баторе.

Напомним, в начале 2021 года уральский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка выиграл десятый этап «Дакар-2021» в зачёте мотовездеходов. Этап был завершён в Саудовской Аравии.

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#Спорт#Омск#Свердловская область#Гонки
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