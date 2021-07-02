Уральцы выиграли первый этап «Шёлкового пути-2021» в Омске

Второе время представил итальянец Евгенио Амос. Он отстал от Карякина на 5 минут 27 секунд. На третьем оказался россиянин Евгений Фрезоргер. В зачёте Т4 («багги») принял участие житель Америки Остин Джонс — серебряный призёр «Дакара-2021». У него был показан пятый результат с отставанием в 7 минут и 2 секунды.