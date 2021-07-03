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Затопленные улицы, град и сильная гроза. Как пережил ливень Нижний Тагил

3 июля 2021, 17:15
Фото: соцсети
Сильный ливень с грозой и градом прошел в Нижнем Тагиле сегодня 3 июля. Результатом стали затопленные улицы, рассыпавшийся град и побитый урожай. Как это было читайте в подборке TagilCity.ru.

Первые сообщения в социальных сетях начали появляться от жителей Вагонки. Там выпал град размером с перепелиное яйцо. По крайней мере, так сообщают местные жители.

Фото: соцсети

Следующими на очереди оказались жители Гальянки. Там затопило дороги, например, пешеходный переход возле ТЦ «КИТ». Не обошлось и без града.

Фото: соцсети

После этого ливень разошелся по остальным районам города. В результате многие дороги оказались затопленными. Вот такими фото делятся тагильчане в соцсетях:

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А проспект Ленина в самом центре города оказался похожим на реку. Автомобили «плывут» по образовавшейся луже, также приходится ехать затопленным водой и трамваю.

Трамваи плывут: проспект Ленина ушел под воду в Нижнем Тагиле
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Напомним, синоптики продлили штормовое предупреждение и на 4 июля. Местами в Свердловской области также ожидается сильный ливень, град и гроза.

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#Град#Ливень#Нижний Тагил#Потоп в Нижнем Тагиле и ГГО#Здоровье
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