Затопленные улицы, град и сильная гроза. Как пережил ливень Нижний Тагил

Сильный ливень с грозой и градом прошел в Нижнем Тагиле сегодня 3 июля. Результатом стали затопленные улицы, рассыпавшийся град и побитый урожай. Как это было читайте в подборке TagilCity.ru.

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