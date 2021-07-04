Из-за затопленных дорог тагильским водителям рекомендуется отказаться от поездок

Подобная ситуация может привести к увеличению случаев ДТП.
Госавтоинспекция призывает водителей к сознательности и просит отказаться от поездок на личном автотранспорте для скорейшего устранения последствий. Выезжать на автомобиле стоит только в случае крайней необходимости, при этом водители должны быть предельно внимательными и заблаговременно позаботиться о исправности стеклоочистителей и световых приборов, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Выпадение осадков будет наблюдаться в течение всего дня по всей Свердловской области. Не рекомендуется планировать далёкие поездки, так как загруженность трасс создаёт дополнительную аварийную ситуацию.
Напомним, что также из-за непогоды 3 июля несколько самолётов, планирующих приземлиться в аэропорту Екатеринбурга, были вынуждены изменить свой курс на соседние города.