Тагильские кикбоксеры примут участие в крупных международных турнирах

Posted 5 июля 2021, 17:40
Published 5 июля 2021, 17:40
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
В октябре Юлия Тагильцева станет участницей чемпионата мира в Италии, а спустя месяц 18-летний Ян Максимов выступит на первенстве Европы среди юниоров.
Молодой человек является учеником заслуженного тренера России Ильи Яговитина. Он семь лет занимается кикбоксингом, и впервые вошел в состав сборной страны. Стал победителем первенства Свердловской области и УрФО, сообщает «Тагильский рабочий».
Считается, что в Италии Юлия Тагильцева будет одной из главных претенденток на победу. В 2020 году девушка стала обладательницей «серебра» на чемпионате страны, уступив местной спортсменке. С соперницей она вновь встретилась спустя год, и на этот раз тагильчанка стала пятикратной чемпионкой России.
Напомним, соревнования спортсменов 15-16 лет прошли в Екатеринбурге. Легкоатлеты из Нижнего Тагила поднялись на пьедестал почета первенства Свердловской области.