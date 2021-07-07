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Posted 7 июля 2021, 15:37

Published 7 июля 2021, 15:37

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Двухлетний малыш выпал из окна в Екатеринбурге

7 июля 2021, 15:37
Из окна в доме в Екатеринбурге выпал двухлетний ребенок. Происшествие случилось 29 июня на улице Авангардной.

Ребенок упал, когда его мама ушла из дома по делам, а малыша оставила под присмотром 14-летней дочери, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. Когда девочка ушла на кухню, мальчик выпал на улицу. В результате он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и был госпитализирован в детскую больницу № 9.

В отношении мамы малыша возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Теперь ей грозит до одного года лишения свободы.

Напомним, 4 июня шестилетний мальчик выпал с балкона на улице Константина Пылаева, 22 в Нижнем Тагиле. Он остался жив и был госпитализирован в Екатеринбург.

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