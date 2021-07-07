Снова черный дым. Еще один выброс произошел в районе КХП ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Сюжет Выбросы

Еще один выброс черного дыма за сегодня, 7 июля, произошел в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле.

Тагильчане сообщили о большом столбе черного дыма, который шел со стороны Коксохима. Также к нему примешивалось еще одно облако выбросов желто-зеленого цвета. Огромный черный дым валил. Похоже, что опять все идет в сторону Вагонки,сообщил TagilCity.ru очевидец. Напомним, Утром 7 июля в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошел выброс в виде черного и оранжевого дыма. По словам очевидцев, выброс похож на пожар.