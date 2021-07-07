Снова черный дым. Еще один выброс произошел в районе КХП ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Posted 7 июля 2021, 10:43
Published 7 июля 2021, 10:43
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Тагильчане сообщили о большом столбе черного дыма, который шел со стороны Коксохима. Также к нему примешивалось еще одно облако выбросов желто-зеленого цвета.
Огромный черный дым валил. Похоже, что опять все идет в сторону Вагонки,сообщил TagilCity.ru очевидец.
Напомним, Утром 7 июля в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошел выброс в виде черного и оранжевого дыма. По словам очевидцев, выброс похож на пожар.