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Posted 7 июля 2021, 10:43

Published 7 июля 2021, 10:43

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Снова черный дым. Еще один выброс произошел в районе КХП ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

7 июля 2021, 10:43
Сюжет
Выбросы
Еще один выброс черного дыма за сегодня, 7 июля, произошел в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле.

Тагильчане сообщили о большом столбе черного дыма, который шел со стороны Коксохима. Также к нему примешивалось еще одно облако выбросов желто-зеленого цвета.

Огромный черный дым валил. Похоже, что опять все идет в сторону Вагонки,сообщил TagilCity.ru очевидец.

Напомним, Утром 7 июля в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошел выброс в виде черного и оранжевого дыма. По словам очевидцев, выброс похож на пожар.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Здоровье#Выбросы
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